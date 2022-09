انڈیا میں گائے نے اے ٹی ایم مشین پر قبضہ کر لیا، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے لگی

مدھیہ پردیش(آئی این پی )بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے ریوا گاؤں کے ایک اے ٹی ایم مشین میں گائے نے قبضہ کر لیا ہے ، گائے اے ٹی ایم مشین بوتھ میں لگے اے سی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، تاہم بھارتی عوام کا اے ٹی ایم آنا مشکل ہو گیا ، گائے کی گندگی اور بدبو سے سے وہاں کے لوگ شدید پریشان ہو رہے ہیں۔

سوشل میڈیا پروائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گائے اے ٹیم مشین بوتھ میں بڑے مزے سے بیٹھی ہے ،جبکہ شہری گائے کے گوبر سے پیدا ہونے والی بدبو اور گائے کی موجودگی سے پریشانی کا شکار ہیں، ایک شہری اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکالتےوقت بھی صرف ایک ہاتھ کا استعمال کر رہا کیونکہ دوسرے ہاتھ سے شہری نے ناک کو کپڑے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہا ہے ۔

