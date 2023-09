عمران خان سے متعلق نگران وزیر اعظم کے بیان پر ہیومن رائٹس کمیشن کا اظہار تشویش

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (ایچ آر سی پی) نے عمران خان اور تحریک انصاف کے گرفتار کارکنوں سے متعلق نگران وزیر اعظم کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور جیل میں بنددیگر پارٹی کارکنوں کے بغیر بھی منصفانہ انتخابات ممکن ہونے سے متعلق نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا بیان غیر جمہوری اور غلط فیصلے پر مبنی ہے،پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں اور انہیں مجرم قرار دینا عدالت کا کام ہے۔

ایچ آر سی پی نے کہا کہ ’’منصفانہ انتخاب کیا ہے‘‘ اس بات کا فیصلہ کرنا نگران وزیر اعظم یا ان کی حکومت کا کام نہیں ہے ، ایچ آر سی پی کے مطابق “وسیع پیمانے پر گرفتاریاں اور رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاریوں کی شکل میں منظم طریقے سے پی ٹی آئی کی قیادت کو ختم کیا گیا، پارٹی سے زبردستی علیحدگی کروائی گئی، سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف متعدد مقدمات دائر کرائے گئے، اور ان کے اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر پابندیاں لگائی جو لیول پلینگ فیلڈ (ایک برابر کا میدان) نہیں ہے۔”

کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کے ساتھ کیے گئے سلوک کی بھی مذمت کی، جنہیں ہائی کورٹ کی ہدایت کے خلاف متعدد بار گرفتار کیا گیا۔

HRCP takes strong exception to Prime Minister Anwaarul Haq Kakar’s claim that fair elections are possible without senior PTI leaders, including the chairperson Imran Khan, who is currently incarcerated in a graft case, and other leaders who were jailed following the 9 May riots.… pic.twitter.com/Qj6cQJY2AK