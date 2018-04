”میرے دل میں خواجہ آصف کیلئے بالکل بھی عزت نہیں ہے لیکن ۔۔۔ “ خواجہ آصف نا اہلی کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے شیریں مزاری کی بیٹی بھی میدان میں آگئی، ایسی بات کہہ دی کہ ان کی والدہ بھی حیران پریشان رہ جائیں گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں خواجہ آصف کیلئے بالکل بھی عزت نہیں ہے لیکن منتخب نمائندوں کو عدالتوں کے ذریعے نا اہل قرار دینا کسی طور بھی درست نہیں ہے۔

اپنے ٹوئٹر پیغام میں ایمان زینب نے کہا کہ غیر منتخب شدہ لوگوں کی جانب سے لوگوں کو نا اہل کیا جانا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ قوم کے مجموعی مینڈیٹ پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مسلم لیگ ن یا تحریک انصاف کے لوگوں کو ناپسند کرتے ہوں گے لیکن یہ ووٹرز کا حق ہے کہ ان کی نمائندگی کون کرسکتا ہے۔

This trend of unelected officials disqualifying people is not only dangerous but blatant theft of the nation's collective mandate.

Many of us may seriously dislike persons within the PMLN or even PTI but this is no way.

Voters have the right to decide who represents them.