کرپشن کے لئے اقامہ کا سہارا لینے والا ایک اور درباری آج نااہل ہوگیا، عمران خان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ کرپشن کو چھپانے کے لئے اقامہ کا سہارا لینے والا ایک اور درباری نااہل ہوگیاہے۔

خواجہ آصف کی نا اہلی کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر کہا کہ گاڈ فادر کا ایک اور درباری آج اسی انداز میں نااہل ہوگیا۔انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کو چھپانے کے لئے اقامہ کا سہارا لینے والا ایک اور درباری نااہل ہوگیا۔عمران خان نے کہا کہ اللہ الحق ہے، خواجہ آصف نے شوکت خانم اسپتال کو نشانہ بنایا اور آج وہ نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی بدنام ہوگئے ہیں۔

Another darbari of the Godfather disqualified on the same pattern - using iqama to shield corruption & indulge in money laundering - as well as being guilty of brazen conflict of interest. Allah Al Haq hai - Kh Asif targeted SKMTH & has been publicly humiliated here & abroad