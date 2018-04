عمران خان نے جیو نیوز کو بڑی خوشخبری سنادی ،ایسی خبر آگئی کہ جیو پر تنقید کرنے والے تحریک انصاف کے کارکنان بھی چکرا جائیں گے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف نے نجی نیوز چینل” جیو نیوز “کا بائیکاٹ ختم کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری نے بتا یا کہ جیو اور جنگ گروپ کے صحافیوں سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی حالیہ ملاقاتوں میں صحافیوں کی درخواست پر تحریک انصاف نے آج سے جنگ گروپ کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

After the recent meetings between Geo/Jang group journalists and PTI leadership, on the request of the Jang group journalist PTI has decided to end the Jang group boycott from today.