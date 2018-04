آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2019 کا شیڈول جاری کردیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی نے ورلڈ کپ2019کا شیڈول جاری کردیا جس کے مطابق میگا یونٹ 30 مئی سے 14جولائی تک انگلینڈ اور ویلز میں کھیلا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ورلڈ کپ 2019 کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کردیا۔ورلڈ کپ 30 مئی سے 14جولائی تک انگلینڈ اور ویلز میں کھیلا جائے گا۔شیڈول کے مطابق میزبان انگلینڈ ،جنوبی افریقہ کے مقابل ٹورنامنٹ کا پہلا میچ اوول میں کھیلیں گے جبکہ پاکستان کا پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف 31 مئی کو ٹرینٹ برج پر کھیلا جائے گا۔

پاکستان کا اس کے بعد تین جون کو انگلینڈ، سات جون کو برسٹل اور 12 جون کو آسٹریلیا سے میچ ہوگا۔پاکستان اوربھارت کے درمیان بڑا معرکہ 16 جون کو اولڈ ٹریفرڈ میں ہوگا۔اس کے بعد پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف 23 جون، نیوزی لینڈ کے خلاف 26 جون اور افغانستان کے خلاف 29 جون کومیچز کھیلے گا۔پاکستان ٹیم اپنا آخری لیگ میچ پانچ جولائی کو لارڈز کے تاریخی میدان پر کھیلے گی۔

واضح رہے ٹورنامنٹ 1992والے ورلڈ کپ کی طرز پر ہوگاجس میں شامل ٹیمیں ہرٹیم کے ساتھ ایک میچ کھیلیں گی۔

48 matches

45 days

10 teams

1 trophy ????

The full fixtures for the 2019 @cricketworldcup have been announced!

???? https://t.co/NuqazYbhv8#CWC19 pic.twitter.com/Yx51IGJU8y