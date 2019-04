ای بی ایم اورایم سکس پاکستان نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیت لیا ای بی ایم اورایم سکس پاکستان نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیت لیا

لاہور(پ ر)پاکستان کی سب سے بڑی بسکٹ مینوفیکچرراور فوڈ کمپنی، انگلش بسکٹ مینوفیکچررز(EBM)اورگروپ ایم کی تیزی سے ابھرتی ہوئی میڈیا ایجنسی m/SIXنے کئی بین الاقوامی فورمز پر ملک کی نمائندگی کی ہے۔ان کی تازہ ترین کامیابی اور EBMاورm/SIXکا ایک اور طرّہئ امتیاز'Best Digital Media Campaign of the year'کا ایوارڈ ہے جو سری لنکن انسٹی ٹیوٹ آف مارکیٹنگ کی(SLIM) Digi Awards 2018 کی تقریب میں دیا گیا۔ SLIM Digis 2018ایک مقبول ترین ایوارڈ ہے جو سری لنکن انسٹی ٹیوٹ آف مارکیٹنگ کی جانب سے بہترین ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل کی جدّت اور قابلیت کے اعتراف اور جنوبی ایشیا ء کے خطے میں گلوبل ڈیجیٹل انڈسٹری کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو تسلیم کرتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ اس کیلئے صف اوّل کے بزنس لیڈرز، مارکیٹئیرز، ڈیجیٹل پریکٹیشنرز، ایجنسیز کے حکمت سازاور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے شعبہ کے دیگر ماہرین پر مبنی خودمختار ججز کا پینل تمام انٹریز کی جانچ کرتا ہے۔اس اقدام سے ایسے کام کو فروغ دیا جاتا ہے جو جدّت پر مبنی ہو، عالمی معیارات کے مطابق ہواور جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ انڈسٹری کو متاثر کرتا ہواور مارکیٹنگ پریکٹیشنرز کی نئی نسل کو ترغیب دیتا ہو۔ٓاس تقریب میں EBM اور m/SIX کوان کی تخلیق کردہ Peek Freans Rio Campaign کو بھرپورطریقے سے سراہا گیاجس کا فیصلہ ڈیجیٹل میڈیا کی حکمت عملی، تخلیق کاری، جزئیات پرتوجہ، تیاری کے عمل اور KPIکی کامیابیوں اور ان کے غیرمعمولی تنائج کی بناء پر کیا گیا۔

اس موقع پر EBMکی ہیڈآف مارکیٹنگ مس عائشہ جنجوعہ نے کہا،EBM"ہر لحاظ سے ایک پاکستانی ادارہ ہے اور اس کواس جیسے بین الاقوامی فورمزپر پاکستان کا نام بلند کرنے اور اس کی شان بڑھانے پر فخرہے۔ ایسے عظیم الشان بین الاقوامی ایوارڈ کے حصول کا یہ لمحہ ہماری ٹیم اور ہمارے برانڈ کیلئے نہایت مسرت اور فخر کا لمحہ ہے۔ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہر لمحہ بدلتے ڈیجیٹل منظرنامہ کے مطابق ہمیشہ صارف پر توجہ کے اصول کو اپنانے کا نتیجہ ہے"۔

EBMکے ڈائریکٹر شاہ زین منیرنے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا،"ایسے ایوارڈز ہمارے اعتماد کو تقویت دیتے ہیں اورہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ہمیشہ کی طرح اس تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کرنااور اس بین الاقوامی فورم پر اپنی انڈسٹری کی قوت کا اظہار بھی ہمارے لئے ایک اعزازہے۔"

"جدّت طرازی ہی گروپ ایم میں ہمارے ہر کام کی اوّلین ترجیح ہے"گروپ ایم پاکستان کے سی ای او فواد حسین نے اپنے خطاب میں کہا،"ہم جدّ ت کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کیلئے پہلے سے بڑھ کر کوشاں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر معمولی کلائنٹ سروس پیش کرتے ہیں۔اس ایوارڈ کا حصول بھی ہمارے اسی وژن کا عکس ہے"۔

