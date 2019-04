چینی سفارتخانے کا پاک چین تعلقات کے لیے آئی ایس پی آر کے کردار کا اعتراف

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) چینی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن لیجیان ژاو نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر)کا دورہ کرکے ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جنرل آصف غفور سے ملاقات کی ہے۔

چینی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا کہ آئی ایس پی آر کے دوران ڈی جی سے ملنا ہمیشہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔لیجیان ژاو کا کہنا تھا کہ چینی سفارتخانہ آئی ایس پی آر کے کردار کا اعتراف کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر پاک چین تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے بھرپورکام کررہا ہے۔واضح رہے چینی ڈپٹی چیف آف مشن اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان اس وقت ملاقات ہوئی ہے جب وزیراعظم پاکستان عمران خان چین میں موجود ہیں۔وزیراعظم عمران خان چین میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کے لیے چین میں موجود ہیں، جہاں ان کی میزبانوں کے علاوہ ورلڈ بینک کی سی ای او کرسٹالینا جارجیوا اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹیں لوگارڈ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔

Always my great pleasure to visit Maj. Gen. Asif Ghafoor. The consistent efforts of ISPR for promoting China Pakistan relations have been acknowledged & highly appreciated by Chinese Embassy. @OfficialDGISPR @CathayPak @peaceforchange @PTVNewsOfficial @CPEC_Official @CathayPak pic.twitter.com/j0PmznVKQA