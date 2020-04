واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایک ایسے وقت میں جب شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے انتقال کی خبریں گردش کررہی ہیں امریکی تھنک ٹینک نے نیا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کم جونگ ان کے زیراستعمال ٹرین کی سیٹلائٹ تصاویر حاصل کرلی ہیں۔

برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق واشنگٹن سے تعلق رکھنے والے نارتھ کوریا مانیٹرنگ پراجیکٹ 38نارتھ نامی اس تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین شمالی کوریا کے علاقے ونسان میں لیڈرشپ پلیٹ سٹیشن پر کھڑی دیکھی گئی ہے۔

