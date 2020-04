پاک فوج کے جوانوں نے انسانی ہمدردی کی شاندار مثال قائم کردی، 2 ہزار لوگوں کی جانیں بچا کر پوری قوم کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کردیا

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )افریقی ملک کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاک فوج کے اہلکاروں کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ڈی جی آئی ایس پی آرکی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنوبی کانگو میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلاب کا سلسلہ ایک ہفتے سے جاری ہے۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سیلاب سے ہزاروں گھر اور 75 ہزار افرادمتاثر ہوئے ہیں۔ترجمان پاک فوج کے مطابق کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں شریک پاک فوج کے اہلکاروں کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں کی گئی ہیں جس کو اقوام متحدہ نے بھی سراہا ہے۔پاک فوج کی جانب سے متاثرہ علاقوں سے 2 ہزار افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے جب کہ متاثرہ افراد کو طبی امداد اور راشن بھی فراہم کیا گیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرہ علاقوں میں سیلاب سے بچاوکے لیے حفاظتی پشتہ بھی تعمیر کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق اس وقت اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے 4 ہزار سے زائد افراد شریک ہیں اور انسانیت کی خدمت اور امن کے قیام کی جدوجہد میں 157 پاکستانی شہید بھی ہوچکے ہیں۔

Pakistani Peacekeepers rescued more than 2000 people stranded due to heavy floods in Uvira region in Democratic Republic of CONGO (DRC). Torrential floods erupted in Uvira region starting last week. Rains and flooding damaged thousands of houses affecting 75,000 people. (1/4) pic.twitter.com/n5fQfvuL3i