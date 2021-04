”کچھ لوگ امتحانی مراکز کی جعلی تصاویر پھیلا رہے ہیں تاکہ ۔۔“ وزیر تعلیم شفقت محمود نے پاکستانیو ںکیلئے پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں کیمبرج کے طالبعلموں کے امتحانات کا آغاز آج سے ہو گیاہے جس کا اعلان وزیر تعلیم شفقت محمود نے امتحانی مرکزکی تصاویر شیئرکرتے ہوئے کیاجس میں تمام طلباءسماجی فاصلے اور کورونا ایس او پیز کے مطابق امتحان دیتے دکھائی دے رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اس کے بعد اپنے اگلے پیغام میں امتحانی مراکز کی جعلی تصاویر پھیلانے والے افراد کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ”کچھ جعلی افراد سستی شہرت کیلئے ان حالات میں کود پڑے ہیں اور امتحانی مراکز کی جعلی تصاویر پھیلا رہے ہیں ، وہ بے چینی پھیلانے کی کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں اور ناکام ہوتے رہیں گے کیونکہ وہ طلباءکو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ۔“

Some nobodies who have jumped into this situation for cheap publicity are going so far as to distribute fake pictures of examination halls. Their attempt to spread confusion has failed and will continue to fail because they are not interested in students but self projection