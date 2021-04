فیملی ممبران کے کورونا میں مبتلاء ہونے کے بعد معروف بھارتی سپنر نے آئی پی ایل سے علیحدگی اختیار کرلی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) فیملی ممبران کے وبا میں مبتلا ہونے کے باعث بھارتی سپنر روی چندرن ایشون نے آئی پی ایل کے باقی میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایشون نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ میں اس سال آئی پی ایل کے باقی میچز سے بریک لے رہا ہوں۔بھارتی سپنر کا کہنا تھا کہ میری فیملی اور رشتہ دار کورونا سے لڑ رہے ہیں اور میں اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔

آئی پی ایل میں دہلی کیپیٹلز کی نمائندگی کرنے والے ایشون کا مزید کہنا تھا کہ اگر چیزیں صحیح سمت میں گئیں تو میں آئی پی ایل دوبارہ کھیلنے کے بارے میں سوچوں گا۔

I would be taking a break from this years IPL from tomorrow. My family and extended family are putting up a fight against #COVID19 and I want to support them during these tough times. I expect to return to play if things go in the right direction. Thank you @DelhiCapitals ????????