"کیا کوئی پاکستانی دوست میرے اہلخانہ کیلئے داتا دربا پر دعا کرسکتا ہے" بھارتی صحافی کی کورونا میں مبتلا فیملی کیلئے اپیل

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی نے پاکستانیوں سے درخواست کی ہے کہ ان کے کورونا میں مبتلا اہل خانہ کی صحت یابی کیلئے داتا دربار پر جا کر دعا کی جائے۔

اے بی پی نیوز سے وابستہ آشیش کمار سنگھ نامی صحافی نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی دوست میری اہلیہ سوچیکا، میرے اور میرے ان دوستوں کیلئے جو کورونا میں مبتلا ہیں، داتا دربار پر جا کر دعا کرسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ان کیلئے دعا کرنے جائے گا تو وہ ان مریضوں کے نام بھی بھیج دیں گے جن کیلئے دعا کرنی ہے اور اگر کوئی داتا صاحب جاتا ہے تو وہ اس کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔

اپنے ایک اور ٹویٹ میں آشیش کمار نے کہا کہ انہیں داتا صاحب پر پورا یقین ہے اور انہیں امید ہے کہ داتا کرم کرے گا۔

Can anyone of my friends please pay an obeisance at Data Darbaar Today for my wife Shuchika,myself and my friends suffering from Covid please @AmbreenFatimaAA @ghulamabbasshah @irzakhaan @omar_quraishi Shall be very grateful ???????? I shall send the names once you please respond ????