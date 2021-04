سوشل میڈیا پر وائرل عید الفطر کی چھٹیوں کے نوٹیفکیشن کی حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر عید الفطر کی چھٹیوں کے حوالے سے وزارت داخلہ سے منسوب نوٹیفکیشن کو جعلی قرار دے دیا گیا۔

وزارت اطلاعات کے ٹوئٹر اکاؤنٹ فیک نیوز بسٹر پر واضح کیا گیا ہے کہ عید الفطر کی چھٹیوں کے حوالے سے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا اور اس بارے میں سوشل میڈیا پر وائرل نوٹیفکیشن جعلی ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل نوٹیفکیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت نے عید الفطر پر 13 تا 17 اپریل تک پانچ چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔

Disseminating #FakeNews is not only unethical and illegal but it is also disservice to the nation. It is the responsibility of everyone to reject irresponsible behavior. Reject #FakeNews. pic.twitter.com/qA1Ady4A8T