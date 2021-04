کورونا سے متاثر بھارتیوں کے لیے بابراعظم کا پیغام 

ہرارے (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کورونا سے متاثر بھارتیوں سے ہمدردی کا پیغام جاری کردیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کورونا سے متاثرہ بھارتیوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بابراعظم نے کہا کہ اس تباہ کن وقت میں میری دعائیں بھارت کے لوگوں کے ساتھ ہیں ،یہ وقت یکجہتی دکھانے کا ہے ،مل کر دعا کریں ۔

انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میری ہر ایک سے درخواست ہے کہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کریں اور اس کا لازمی خیال رکھیں، کورونا ایس او پیز کو فالو کر کے ہی ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

Prayers with the people of India in these catastrophic times. It's time to show solidarity and pray together. I also request all the people out there to strictly follow SOPs, as it's for our safety only. Together we can do it. #StayStrong pic.twitter.com/YCLb13ITlO