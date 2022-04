کیوبا سے متعلق نامناسب بیان پر کیوبن سفیر نے احسن اقبال کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جانب سے کیوبا سے متعلق نا مناسب بیان پر کیوبن سفیر نے احسن اقبال کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ لاہور پریس کانفرنس میں احسن اقبال کی جانب سے کیوبا کا نامناسب ذکر کیاگیا۔

کیوبا کے سفیر نے احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دینے کیلئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کا سہارا لیا ، اپنے ٹویٹ میں کہا کہ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران احسن اقبال نے کیوبا کا نامناسب ذکر کیا ، اس کا پاکستانیوں کی جانب سے کیوبا کیلئے حقیقی احترام کے جذبے سے کوئی تعلق نہیں ۔

Fortunately, Minister Ahsan Iqbal's ( @betterpakistan ) disrespectful mention of Cuba in his press conference in Lahore does not represent and has nothing to do with Pakistanis' true respect and deep affection for Cuba. https://t.co/7LrB6u453k

دوسری جانب احسن اقبال نے کیوبن سفیر کے ٹویٹ کا جواب دیا اور کہا کہ ہم دل کی گہرائی سے کیوبا کے عوام کا احترام کرتے ہیں ، کیوبا کے عوام کے ساتھ گہرے تعلق ہیں ، ہم آج تک 2005 میں انے والے زلزلے کے بعد کیوبا کے ڈاکٹروں کے بہادرانہ کردار کو فراموش نہیں کر سکے ،میرا بیان صرف خارجہ پالیسی کے تناظر میں تھا۔

Excellency! We have deep respect for the people of Cuba & our deep affectionate relations with Cuba. We can’t forget how Cuban doctors played heroic role in after math of 2005 earthquake in Pakistan. My remarks were only in the context of foreign policy.@ZenerCaro https://t.co/4GVQiqdVPY