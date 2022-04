 امپورٹڈ حکومت نا منظور کا ٹرینڈ ، نیا ریکارڈ بن گیا

اسلام آباد( ویب ڈیسک ) سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امپورٹڈ حکومت نا منظور کے ٹرینڈ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ، گزشتہ شام تک 10 کروڑ 64 لاکھ 33 ہزار419 دفعہ اس ٹرینڈ کے ٹویٹ کئے گئے ۔

نئے ریکارڈ کا اعلان ٹویٹر کی جانب سے کیا گیا ۔ اپنے اعلان میں ٹویٹر کی جانب سے کہا گیا اب جبکہ ایلون میسک ٹویٹر کو خرید چکے ہیں ،ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تجزیے کے مطابق #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور اب تک کا سب سے بڑا رجحان ہے۔

Now that @elonmusk has purchased Twitter, we feel it's a great time to share Twitter stats about the hashtag #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور maybe the biggest trend ever analyzed in Tweet Binder.

106,433,419 tweets!! pic.twitter.com/ppSGpb57Py