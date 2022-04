دعا کا نکاح نامہ منظر عام پر آنے کے بعد بختاور بھٹو کا رد عمل آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکپتن سے ملنے والی کراچی کی رہائشی دعا زہرہ کا نکاح نامہ سامنے آنے پر سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی بختاور زرداری نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

ٹوئٹر پر بختاور زرداری نے دعا زہرہ کا نکاح نامہ شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیااورکہا کہ یہ نکاح قانونی نہیں ہے کیونکہ دعا صرف 14 برس کی ہے لہٰذا بچی کو نکاح پر مجبور کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ 14سال کی عمر میں رضامندی نہیں ہوتی اور دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بچی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں ۔بختاور زرداری نے مطالبہ کیا کہ لڑکے پر اغوا کا مقدمہ دائر کرنا چاہیے اور کم عمری کی شادی کے نکاح نامے پر دستخط کرنے والے نکاح خواں کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔

This is not legal as she is underage (14) so obviously coerced and manipulated. There is zero consent at 14 and it is revolting to see so many people blame a child. The man should be charged with kidnapping & the maulvi should be arrested for signing off on child marriage. https://t.co/Vn8bVsVrPt