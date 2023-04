سعودی عرب میں مشہور ہونے والے پاکستانی بزرگ شہری کیلئے پشاو ر زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بڑا اعلان کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسجد نبوی ﷺ میں میں چلتے ہوئے بزرگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی جن کا تعلق پاکستان کے شہر حب سے ہے اور ان کا نام عبدالقادر مری ہے ، ان کے بارے میں سعودی عرب کے محکمہ تفریحات نے بھی معلومات جاننے کیلئے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا اور اب پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بھی خواہش ظاہر کرتے ہوئے بزرگ شہری کیلئے بڑا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطاق جاوید آفریدی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” ہمیں خوشی ہو گی اگر یہ بزرگ ہماری جانب سے حج کے سفر کی پیشکش کو قبول کریں “ ۔

عرب میڈیا بھی ان بزرگ شہری تک پہنچا جس کے بعد ان کا پہلا انٹرویو سامنے آیا ، بزرگ شہری عبدالقادر مری نے بتایا کہ عمرہ کی خواہش کافی تگ و دو اور جدو جہد کے بعد پوری ہوئی ، وہ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور پریشان تھے ، اسی دوران کسی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ، اس سے یہ فائدہ ہواکہ میرے ساتھی مل گئے ۔“

Wonderful & will be glad if he accepts our offer to sponsor him for his Hajj Travels. https://t.co/JUEL3dfIAp