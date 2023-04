ہنستے ہوئے آنگن میں لاشیں جو بچھاتا ہے۔۔۔کوئی گھر کا ہی بھیدی ہے جو آگ لگاتا ہے ہنستے ہوئے آنگن میں لاشیں جو بچھاتا ہے۔۔۔کوئی گھر کا ہی بھیدی ہے جو آگ لگاتا ...

مصنف: زاہد مسعود

قسط:37

دل

ترے نور مکمل کے لیے ہر دو جہاں کھونے دیا جائے

مورخ داغ دامن کا مجھے دھونے دیا جائے

نہیں معلوم اس میں مصلحت کیا تھی خداوندا

جو ہوتا ہے اسے تو آج پھر ہونے دیا جائے؟

غبار غم سے پتھرائی ہوئی آنکھوں کو آ پھر سے

شکست غم کی خاطر سے بہت رونے دیا جائے

مرے خوابوں کی تعبیریں اسی عقدے میں مضمر ہیں

سرہانے ہاتھ رکھ کے مجھے سونے دیا جائے

یونہی لکھی نوشتوں میں سمندر پیاس تھی تیری

تو پھر پانی کو سرکہ سنج ہی ہونے دیا جائے؟

بہاریں لوٹ لیں ساری سمیٹی فصل گل ساری!

سدا رہتی بہاروں کو بھی اب بونے دیا جائے

مسیح کے خون ناحق سے کسی نے ہاتھ دھوئے ہیں

مورخ تو بتا! ایسا عمل ہونے دیا جائے

__________

شہر کراچی کے لیے ایک گیت

ہنستے ہوئے آنگن میں لاشیں جو بچھاتا ہے

معصوم نہتوں پر جو ہاتھ اُٹھاتا ہے

شہر چراغاں کو تاریک بناتا ہے

کوئی گھر کا ہی بھیدی ہے جو آگ لگاتا ہے

اک جور مسلسل ہے رُکتا ہی نہیں لوگو!

اک کرب کا بادل ہے امڈا چلا آتا ہے

بہتاہے لہو پیہم اس شہر کی گلیوںمیں

چیخوں کا سمندر ہے بپھرا چلا جاتا ہے

اس ظلم نے اپنوں کی پہچان مٹا دی ہے

اپنوں کو جو اپنوں سے اس طور لڑاتا ہے

جاگو اے میرے لوگو، پہچانو تو دشمن کو

جو اپنے ہی بچوں پر تلوار چلاتا ہے

اے شہر کراچی توبے مثل تھا شہروں میں

یہ کون ہے جو تیری رونق کو بجھاتا ہے

اے رب رحیم اس کو تو نیک ہدایت دے

جو دست قضا بن کر ہر سمت سے آتا ہے

گل پوش تھی آبادی اب خاک بسر ہے کیوں

بدبخت ہے کون اتنا جو آگ لگاتا ہے

__________

Ode to the Camal Race

(یہ نظم صحرائے راجستھان سے صحرائے عرب تک کے سفر کی کہانی ہے)

دھوپ سے میں نے چھاﺅں کی شرط رکھی

اور سورج سے چاند کا ہاتھ مانگا اپنے بیٹوںکےلیے

تومجھے خواب عطا ہوئے اپنے لئے....

جیکٹ اور جینز، جوگر میں ملبوس، میں نے آسمان سے کبوتر اترتے دیکھے

سچ بولنے والے، جو کہتے تھے

We can't face this world Mama!

One Cigrette, just one Mama

اور میں نے دیکھا....

اسی لیے کنوئیں کی منڈیر پر اب کوّا نہیں بولتا

اور ڈوبتے ڈول کی ہچکی بھی سنائی نہیں دیتی

کیا پیاسوں نے ریت سے دلالی سیکھ لی ہے

بارشیں میں نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں باندھ کر رکھی ہیں

تیرے اور تیرے اونٹوں کے لیے

میں نے بہت سے ساون خریدے اور بھادوں بیچے، آئی ایم ایف کے لیے

مت پوچھ کہ کیا رہن رکھ کر

یہ میرا گولڈن جوبلی کا سال ہے

اس کی تیاری میں نے پچاس برس کی ہے

سورج کا گہنا میں نے آنکھوں تک پہنا

اور میرے پاﺅں سونے کی پھٹی ہوئی زمین میں دھنس گئے

ساری جامنیں جھڑ گئیں میری آمنہ کے دیس میں

پردیس میں میرا ساون لوگ اونٹوں پر لاد کر لے گئے منہ اندھیرے

بندر گاہ پر میں نے خود دیکھا

میرے پاﺅں کے نیچے

سانپ کی طرح سرکتی

کوئی چیز تھی

شاید اللہ کی زمین

زمین کے چاروں کونوں پر سورج کا چراغ بجھ گیا

( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )