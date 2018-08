رنبیر کپور کے والد رشی کپور نے اپنی سب سے قیمتی چیز بیچنے کا فیصلہ کر لیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بالی ووڈ کے معروف کپور خاندان نے مشہور راج کپور سٹوڈیو کو فروخت کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق رنبیر کپور کے والد رشی کپور نے ممبئی میں واقع کپور خاندان کے تاریخی سٹوڈیو کی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ان کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں سے ہم سٹوڈیو کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے تزئین و آرائش کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن حقیقت میں اس مٹی کے ڈھیر کو ازسرنو تعمیر کرنا ممکن نہیں اور پورا کپور خاندان اس بارے میں بہت جذباتی بھی ہے۔انہوں نے کہا کہ اب تک سٹوڈیو کی تعمیر کے لیے مناسب سرمایہ کاری نہیں ہوئی کہ اسے مستقل بنیادوں پر چلایا جاسکے لیکن ہمیں اس ضمن میں ایک بڑے منصوبے پر کام کرنا ہوگا اور درست فیصلے کرنے ہوں گے کیوں کہ راج کپور سٹوڈیو آتشزدگی سے پہلے ہی یہ ایک سفید ہاتھی بن چکا تھا اور نقصان میں جارہا تھا۔رشی کپور نے کہا کہ سٹوڈیو کو صرف چند فلموں، ٹی وی سیریلز اور اشتہارات کے لیے بک کیا جاتا تھا جبکہ لوگ شوٹنگ کے لئے رعایت پر بھی اصرار کرتے تھے ان تمام تر باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سینے پر پتھر رکھ کر سوچ سمجھ کر سٹوڈیو کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

2017 September 16th. Gutted by a devastating inferno. Scars shall remain but will build a state of the art studio. pic.twitter.com/MyKKCfhgBr