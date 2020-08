آرمی چیف نے بارشوں کے باعث کراچی کے برے حالات دیکھ کر اہم ترین حکم جاری کر دیا

راولپنڈی(ویب ڈیسک) چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کو کراچی اور اندرون سندھ بارش سے متاثرہ شہریوں کی مدد کے لیے فوری فلڈ ریلیف آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹوئٹ کے مطابق آرمی چیف نے کراچی کور کو شہریوں کی مدد کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جوان مشکل گھڑی میں متاثرہ علاقوں تک پہنچ کر شہریوں کی ہر ممکن مدد اور دیکھ بھال کریں۔

#COAS directed karachi Corps to step up flood relief operations to assist affected people due to recent rains in interior Sindh and #Karachi. “Troops must reach out to affected population in distress and extend all necessary care”, COAS.