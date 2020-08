طیب اردگان کی ایسی شخصیات سے ملاقات کہ امریکہ کے ہوش اڑ گئے، ’دھمکی‘ دیدی

واشنگٹن(ویب ڈیسک) امریکا نے ترک صدر رجب طیب اردوان کی حماس قیادت کے ساتھ ملاقات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کا اشارہ دے دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ہفتے ترک صدر طیب اردوان اور فلسطینی تنظیم حماس کی قیادت کے درمیان ہونے والی ملاقات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکا کو صدر اردوان کی جانب سے حماس کے دو رہنماؤں کی میزبانی کرنے پر شدید اعتراض ہے، اس طرح کے رابطے ترکی کو تنہا اور دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو متاثر کرسکتے ہیں۔

We strongly object to President Erdogan hosting two Hamas leaders. Hamas is designated as a terrorist organization by the U.S and EU. This outreach isolates Turkey and undercuts global efforts to counter terrorism. https://t.co/RVEuZPFg6d