وہ جو آجاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر وہ جو آجاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر

وہ جو آجاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر

جانے کس دیس گئے خواب ہمارے لے کر

چھاؤں میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے

پیڑ گِرتا ہے تو آجاتے ہیں آرے لے کر

وہ جو آسودہِ ساحل ہیں انہیں کیا معلوم

اب کے موج آئی تو پلٹے گی کنارے لے کر

ایسا لگتا ہے کہ ہر موسمِ ہجراں میں بہار

ہونٹ رکھ دیتی ہے شاخوں پہ تمھارے لے کر

شہر والوں کو کہاں یاد ہے وہ خواب فروش

پھرتا رہتا تھا جو گلیوں میں غبارے لے کر

نقدِ جاں صرف ہوا کلفتِ ہستی میں‌فرازؔ

اب جو زندہ ہیں تو کچھ سانس ادھارے لے کر

شاعر: احمد فراز

Wo Jo Aatay jaatay Thay Aankhon Men Sitaaray Lay Kar

Jaanay Kiss Dais Gaey Khaab Hamaaray Lay Kar

Chaaon Men Baithanay Waalay Hi To Sab Say Pehlay

Pairr Girta Hay To Aa Jaatay Hen Aaray Lay Kar

Wo Jo Asooda e Saahil Hen Unhen Kia Maloom

Ab K Moj Aaee To Paltay Gi Kinaaray Lay Kar

Aisa Lagta Hay Keh Har Mosam e Hijraan Men Bahaar

Hontt Rakh Deti Hay Shaakhon Pe Tumahaar ay Lay Kar

Shehr Walon Ko Kahan Yaad Hay Wo Khaab Farosh

Phirta Rehta Tha Jo Galiun Men Ghubaaray Lay Kar

Naqd e Jaan Sarf Hua Kalift e Hasti Men FARAZ

Ab Jo Zinda Hen To Kuch Saans Udhaaray Lay Kar

Poet: Ahmad Faraz