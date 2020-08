کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف فلمی اداکارہ مہوش حیات نے کہا ہے کہ بھارت کی گٹر صحافت مجھے کشمیر کے حق میں بولنے سے مجھے نہیں روک سکتی۔مہوش حیات نے اپنی ٹوئٹ میں بھارتی میڈیا کا حقیقی چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض بھارتی میڈیا نے میرے متعلق جو بے بنیاد الزامات لگائے ہیں میں ان کا حوالہ نہیں دینا چاہتی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ ایسا کیوں کررہے ہیں۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک تعفن زدہ صحافت ہے جو مجھے خاموش نہیں کراسکتی۔

مہوش حیات نے اپنی دوسری ٹوئٹ میں یہ بھی کہا کہ کشمیریوں پر کئے جانے والے مظالم کو سامنے لاتی رہوں گا اور بالی ووڈ کو اس کی منافقت پر پکارتی ہوں گا۔ اور اگر اگلی مرتبہ آپ میرا نام کسی حوالے سے جوڑنا چاہیں تو کیا میں LeoDiCaprio کا نام دے سکتی ہوں ؟۔

I will not give credence to the unfounded accusations being made about me in some Indian media by issuing a statement. I know exactly what their agenda is & why they’re doing this. All I will say to them is that this kind of gutter journalism will not shut me up. I will ... 1/2