جنید صفدر کی اپنی شادی کی تقریب میں گانا گانے کے بعد صوفیانہ کلام پڑھتے ہوئے ایک اور ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر لندن میں ایک نجی تقریب کے دوران رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے گانا گا کر میلہ لوٹ لیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائر ل ہو رہی ہے لیکن اب ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو نا شروع ہو گئی ہے جس میں وہ صوفیانہ کلام پڑھ رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر عمر اظہر نامی شہری نے جنید صفدر کی صوفیانہ کلام پڑھتے ہوئے ویڈیو شیئر کی ، یہ ویڈیو کلپ زیادہ لمبا نہیں بلکہ 45 سیکنڈ کا ہے لیکن اس مختصر وقت میں ان کی آواز میں موجود مٹھاس اور خوبصورتی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے ۔

ویڈیو کے ساتھ عمر نامی شخص نے پیغام درج کرتے ہوئے لکھا کہ ” یہ ویڈیو ان کیلئے ہے جنہوں نے جنید صفدرکو اپنی شادی پر گانا گاتے ہوئے سنا ، ہمارے دوست عبدالرحمٰن کی جانب سے 2019 میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں جنید نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ صوفیانہ کلام پڑھا، وہ ایک دلکش آواز کے مالک ہیں“۔

For those who’ve just seen how good @MaryamNSharif’s son, Junaid Safdar is at singing, here is a video of Junaid reciting Sufiana Kalam at a function hosted by a good friend @AbdurrehmanChi5 in 2019. Apart from polo, Junaid has quite the melodious voice. pic.twitter.com/vkSPV1K2Hl