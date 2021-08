امریکہ نے ایسی چیز بھیج دی کہ پاکستانیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ نے پاکستان کو فائزر ویکسین کی مزید 37 لاکھ خوراکیں بھجوادیں۔ ویکسین کی نئی کھیپ اسلام آباد ایئر پورٹ پر پاکستانی حکام کے حوالے کردی گئی ہے۔

پاکستان میں قائم امریکی سفارتخانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو موڈرنا ویکسین کی 55 لاکھ خوراکیں فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فائزر ویکسین کی تیسری کھیپ ہے جس میں 37 لاکھ خوراکیں ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کورونا کی وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک امریکہ پاکستان کو 63 ملین ڈالر کی امداد فراہم کرچکا ہے۔ دونوں ممالک مل کر ایک ایسی دنیا بنائیں گے جو وباؤں کے خلاف زیادہ محفوظ ہو۔

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, we have delivered $63 million in COVID-19 assistance through our partnership with the Pakistani government. Together, we will continue to build a world that is safer and more secure against the threat of infectious disease. pic.twitter.com/ktek7YLvSe