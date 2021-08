ارشد ندیم پر تنقید، نیراج چوپڑا بھارتی میڈیا پر برس پڑے، کھری کھری سنادیں

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی میڈیا کی جانب سے ارشد ندیم پر الزام عائد کرنے پر نیراج چوپڑا نے اپنے ملک کے میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور الزامات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔

واضح رہے کہ بھارتی میڈیا نے الزام عائد کیا تھا کہ ارشد ندیم نے اولمپکس کے دوران بھارٹی ایتھلیٹ نیراج چوپڑا کا جیولین(نیزہ) اپنے پاس رکھنے کا الزام عائد کیا تھا۔جس پر ارشد ندیم نے ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا جیولن اپنے پاس رکھنےکو بےبنیاد قرار دے دیا۔بھارتی میڈیا کے مضحکہ خیز بیان پر اب نیرج چوپڑا کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔نیرج چوپڑا نے کہا ہے کہ ارشد ندیم کے ساتھ جویلین کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، مقابلوں کے وقت سب جویلین ایک ساتھ رکھی ہوتی ہیں ، پرسنل جویلین بھی انتظامیہ کےحوالے ہوتی ہےاور کوئی بھی استعمال کرسکتاہے۔نیراج نے بھارتی میڈیا سے اپیل کی کہ وہ ان کی بات کو اپنے ایجنڈے کا رنگ دے کر پیش مت کریں، ہم سارے جویلین تھروور آپس میں بہت محبت سے رہتے ہیں۔

#Tokyo2020

"Sports teaches us to be together and united"@Neeraj_chopra1 issues a video to clarify that there is no controversy regarding his javelin for the Olympic Games final. pic.twitter.com/FVuuc7qIao