پاکستان کرکٹ ٹیم نے انوکھا اعزاز اپنے نام کرلیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں انوکھا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں آٹھ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ٹیم کے تین کھلاڑی دو رنز کے مجموعے پر ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں آؤٹ ہوئے ہوں،ان آٹھ میچز میں سے صرف دو بار ایسا ہوا ہے کہ وہ ٹیم ٹیسٹ میچ بھی جیت گئی ہوں اور دونوں دفعہ ٹیسٹ میچ جیتنے والی ٹیم پاکستان تھی۔پاکستان نے یہ کارنامہ پہلی دفعہ بھارت اور دوسری دفعہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سرانجام دیا ہے۔

Eight times a team has lost their first three wickets with two runs or fewer on board in the first innings of a Test.

