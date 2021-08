کابل دھماکے، متعدد امریکی فوجی ہلاک، پینٹاگون نے تصدیق کردی

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ کابل میں ہونے والے دو دھماکوں میں متعدد امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔

پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے ہنگامی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’ ہم اس بات کی تصدیق کرسکتے ہیں کہ آج کابل ایئر پورٹ کے کمپلیکس میں ہونے والے دھماکے میں متعدد امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں، بہت سے امریکی فوجی زخمی ہوئے جن کا علاج جاری ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے افغان شہری بھی اس وحشیانہ حملے کا نشانہ بنے ہیں۔‘

انہوں نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت بھی کیا۔

خیال رہے کہ کابل کے حامد کرزئی ایئر پورٹ پر جمعرات کی شام یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے تھے جن کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 13 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہوئے ہیں۔

