اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان نے اپنی درآمدات سے زیادہ موبائل فون تیار کرنا شروع کردئیے ہیں۔

وفاقی وزیربرائے توانائی حماد اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان نے اس سال 12 ملین موبائلز تیار کیے ہیں جبکہ درآمدات 8ملین ہیں۔2018 تک پاکستان کی موبائل فون کی درآمدات 17اعشاریہ دو ملین تھیں ،2020 میں موجود ہ حکومت نے موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی بنائی جس سے موبائل فون کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔

Pakistan has manufactured more mobile phones for the first time than it imports this year

Local 12 million

Imports 8 million

via @PTAofficialpk pic.twitter.com/t9HIw415Jb