کیا واقعی اسلام آباد میں ہوٹل بند کردیے گئے؟ ڈپٹی کمشنر کا بیان آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہوٹلوں کی بندش کی خبر جھوٹی ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے بیان میں حمزہ شفقات نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کے ہوٹلوں میں مقیم کسی بھی شخص کو باہر نہیں نکالا گیا۔ ہوٹلوں کی بندش کے حوالے سے چلنے والی خبریں جھوٹی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے ہوٹلوں کی انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ نئی بکنگ کرتے ہوئے انٹرنیشنل ٹرانزٹ مسافروں کو ترجیح دی جائے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ اسلام آباد میں تمام ہوٹلوں کو 21 روز کیلئے بند کرکے ان کا انتظام ضلعی انتظامیہ نے سنبھال لیا ہے۔

News about closing hotels in Islamabad is fake. No one is being evicted. However request is made for prioritising International transit passengers in new bookings