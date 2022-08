ڈیرہ غازی خان، بستی وڈانی میں اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی گاڑی میں سیلاب متاثرین کو ریسکیو کر کے مثال قائم کر دی 

ڈیرہ غازی خان(ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے کروڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے ، ایسے میں ڈیرہ غازی خان کی بستی وڈانی میں اسسٹنٹ کمشنر کی ویڈیو سامنے آئی ہے جو اپنی گاڑی میں سیلاب متاثرین کو ریسکیو کر رہے ہیں ۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور اپنی ذاتی گاڑی میں سیلاب میں پھنسے بچے کو ریسکیو کر کے لائےہیں ۔

AC @ShakaibSarwar was seen rescuing people in his own car, distributing cookies among kids, spreading smiles on their faces, ensuring 3 meals a day, setting up livestock camp, provision of medical services as well as security. pic.twitter.com/J5rVywRHrk