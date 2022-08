شاہین آفریدی سے ویرات کوہلی سمیت دیگر بھارتی کھلاڑیوں کی ملاقات , ویڈیو وائرل

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشیاکپ کیلئے دبئی میں مقیم پاکستانی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی سے ویرات کوہلی سمیت دیگر بھارتی کھلاڑیوں نے ملاقات کی ہے ۔

کرکٹ ویب سائٹ" کرک انفو "پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہین آفریدی گراؤنڈ کے باہر چائے پی رہے ہیں،کہ اس دوران انڈین کھلاڑی یکے بعد دیگرے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان سے ان کی طبیعت اور انجری کے بارے میں پوچھتے ہیں، سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی پاکستانی سپیڈ سٹار کے پاس آئے اور ان کی انجری کے بارے میں پوچھا ۔

Shaheen Afridi ???? Indian team

Things you love to see ????pic.twitter.com/mLmedwWcAf