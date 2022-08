بالی ووڈ فلم ڈائریکٹر ساون کمار کے انتقال پر سلمان خان کا اظہار افسوس

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے مشہور معروف ڈائریکٹر ساون کمار ممبئی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کرگئے۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق بالی ووڈ فلم ڈائریکٹر ساون کمار جگر کے عارضے کے باعث گزشتہ کچھ دنوں سے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے ۔ ساون کمار نے بالی ووڈ انڈسٹری کی پاپلر فلموں کو ڈائریکٹ کیا ،جن میں صنم بے وفا، سوتن ،ساجن بنا سہاگن اور ساون شامل ہیں۔ بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان نے ساون کمار کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ڈائریکٹر کمارکے ساتھ اپنی ایک تصویر بھی ٹوئٹر پر شیئر کی ہے۔

May u rest in peace my dear Sawaan ji. Have always loved n respected u. pic.twitter.com/SH3BhYxco8