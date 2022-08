 بھارتی پائلٹ کی پنجابی اور انگریزی میں مسافروں کو ہدایات، ویڈیو بھی سامنے آگئی 

چندی گڑھ(مانیٹرنگ ڈیسک)پائلٹس عام طور پر انگریزی یا اپنے ممالک کی قومی زبانوں میں مسافروں کو ہدایات دیتے ہیں۔ تاہم گزشتہ دنوں بھارت میں ایک پائلٹ نے بنگلور سے پنجاب کے دارالحکومت چندی گڑھ آنے والی ایک پرواز میں پنجابی اور انگریزی میں ہدایات دے کر مسافروں کو حیران کر دیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ پرواز فضائی کمپنی ’انڈی گو‘ کی تھی، جس کے ایک مسافر نے ویڈیو ریکارڈ کرکے ٹوئٹر پر پوسٹ کی ہے۔

Some tips by the Captain in a Punjabi English mix to passengers on flight Bangalore to Chandigarh. pic.twitter.com/7V3dQ9PUdO