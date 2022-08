انجری کے شکار شاہین شاہ آفریدی کی بھارتی کھلاڑیوں سے ملاقات کا احوال منظرعام پر آگیا

دبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستانی فاسٹ باﺅلر شاہین شاہ آفریدی گھنٹے کی انجری کی وجہ سے ایشیاءکپ نہیں کھیل سکیں گے، تاہم مینجمنٹ انہیں ٹیم کے ساتھ متحدہ عرب امارات لے گئی ہے جہاں گزشتہ دنوں بھارتی کرکٹرز ٹریننگ کے بعد شاہین شاہ آفریدی کے پاس چلے آئے اور ان سے انجری کے متعلق دریافت کیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھارتی کرکٹرز کی شاہین شاہ آفریدی سے ملاقات اور گفتگو کی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے۔

Stars align ahead of the #AsiaCup2022 ????

A high-profile meet and greet on the sidelines ???? pic.twitter.com/c5vsNCi6xw