مدورائی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ٹرین میں آگ لگنے سے 10 افراد ہلاک ہوگئے۔بھارتی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حادثہ ریاست تامل ناڈو کے مدورائی ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا جہاں ٹرین کے اسٹیشنری کمپارٹمنٹ میں اچانک آگ لگی،جس کے نتیجے میں 10 افراد جھلس کر ہلاک ہوگئے۔

مقامی پولیس کے مطابق ٹرین کی پرائیویٹ کوچ میں سوار مسافر کی جانب سے چائے بنانے کے لیے گیس سلنڈر کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے کوچ میں آگ لگ گئی اور زور دار دھماکا ہوا۔

تامل ناڈو کے وزیر برائے کمرشل ٹیکس کا کہنا ہے کہ حادثہ صبح سوا 5 بجے کے قریب پیش آیا جس کے بعد فائر فائٹرز 7 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور آگ پر قابو پایا جبکہ حادثے کے زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ۔حادثے میں ہلاک افراد کا تعلق ریاست اترپردیش سے تھا اوریہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے جارہے تھے ۔

مقامی حکام کے مطابق مسافروں نے حفاظتی اقدامات کے تحت کوچ کو اندر سے لاک کر رکھا تھا، دوران سفر چائے بنانے کے دوران دھماکا ہوا جس سے کوچ میں آگ لگ گئی۔

کوچ میں 63 مسافر سوار تھے ،مرنے والوں میں 6 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں اور حادثے میں 7 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جارہی ہے۔

