سعودی عرب میں بہت خوش ہوں ، کرسٹیانو رونالڈو کا بیان

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن)سٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے کہا ہے کہ میں سعودی عرب میں بہت خوش ہوں اور مجھے یہاں بلانے اور خوشی کا احساس دلانے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

یاد رہے کہ کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب کے فٹ بال کلب النصر کی جانب سے کھیلتے ہیں اور وہ ان دنوں عربی زبان میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ایک انٹرویو کے دوران کرسٹیانو رونالڈو نے کہا کہ میں نے پچھلے سیزن میں کہا تھا کہ سعودی لیگ وقت گزرنے کے ساتھ بہتر ہو جائے گی اور دنیا کی ایک بہترین لیگ بن جائے گی۔

کرسٹیانو رونالڈو کی ایک ویڈیوبھی وائرل ہوگئی ہے، جس میں وہ السلام و علیکم کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔





???????? Cristiano Ronaldo: “Salam Alaikum” (peace be upon you) pic.twitter.com/o5YgkM3vEG