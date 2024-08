شکیب نے غصے میں رضوان کی جانب گیند کیوں پھینکی؟

راولپنڈی (ویب ڈیسک) پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میں کھیل کے 4 دنوں کے دوران مثبت انرجی دکھائی دی لیکن آخری دن ایک ناخوشگوار لمحہ دیکھنے میں آیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابقراولپنڈی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں بنگلادیش نے قومی ٹیم کے خلاف 10 وکٹوں سے تاریخی فتح حاصل کی۔

پانچویں دن پاکستان کی اننگز کے دوران جب پاکستان کا اسکور 103 رنز پر4 کھلاڑی آؤٹ تھا، تب یہ واقعہ 33ویں اوور میں پیش آیا جب شکیب الحسن کو اوور کی دوسری گیند کرانا تھی۔

Dear Shakib, this is not Bangladesh, nor Haseena’s govt. please work on your attitude and grow up. pic.twitter.com/vIOW2mEuBH