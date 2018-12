علی رضا عابدی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تھے، سعید غنی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ عام انتخابات سے قبل علی رضا عابدی پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے تھے۔

پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے اپنے ٹوئٹ میں علی رضا عابدی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات سے قبل علی رضا عابدی پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے تھے اور اس سلسلے میں علی رضا عابدی سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز ایم کیو ایم کے سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کو خیابان غازی میں واقع ان کی رہائش گاہ کے باہر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔

Really sad to hear about Ali Raza Abdi @abidifactor. Had many meetings with him which we both didn't share with media. He was about to join PPP before GE 2018.

May God give their parents courage to bear this irreparable loss.

Inna lilahe wa ina ilehe rajeoon pic.twitter.com/Gm16DcxQjn