شاندار کارکردگی کے باوجود حارث رﺅف کو میلبورن سٹارز نے سکواڈ نے نکال دیا مگر کیوں؟ وجہ ایسی کہ آپ بھی ہکا بکا رہ جائیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے فاسٹ باﺅلر حارث رﺅف کو بگ بیش لیگ(بی بی ایل) کے رواں سیزن میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے اب تک سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کر کے گولڈن کیپ کا حقدار ہونے کے باوجود میلبورن سٹارز نے اپنے سکواڈ سے نکال دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق حارث رﺅف کو جنوبی افریقہ کے فاسٹ باﺅلر ڈیل سٹین کے متبادل کے طور پر میلبورن سٹارز نے اپنے سکواڈ میں شامل کیا تو انہوں نے پہلے میچ میں دو اور دوسرے میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کر کے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی مگر ڈیل سٹین کے واپس آنے کے باعث انہیں سکواڈ سے نکال دیا ہے۔

Five of the best from @HarisRauf14 for the @StarsBBL in Moe! @Dream11 | #BBL09 pic.twitter.com/4ROomjOxz6