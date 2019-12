بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی سے پہلے عالمی برادری کو جاگنا ہوگا:وزیر اعظم

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی سے پہلے بین الاقوامی برادری کو جاگنا ہو گا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں آرایس ایس مسلمانوں کی نسل کشی کے نظریے پرآگے بڑھ رہی ہے،عالمی برادری کو مسلمانوں کی ممکنہ نسل کشی سے پہلے جاگناچاہیے،ہٹلرکی براو¿ن شرٹس یاآرایس ایس طرزپرملیشیا بننے سے نفرت کی بنیاد پر نسل کشی ہی ہوتی ہے۔

The int community should wake up before RSS on the move leads to genocide of Muslims that will dwarf other genocides. Whenever militias like Hitler's Brown Shirts or RSS are formed, based upon hatred of a certain community, it always ends in genocide. https://t.co/bnxJknIbO6