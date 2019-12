عامر لیاقت کی اہلیہ طوبیٰ نے اذان کا احترام نہ کرنے والی فردوس عاشق اعوان کی عمران خان کو شکایت کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی دوسری اہلیہ طوبیٰ عامر نے اذان کے احترام میں خاموش نہ ہونے والی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی وزیر اعظم سے سوشل میڈیا پر شکایت کردی۔

طوبیٰ عامر نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جبکہ بیک گراﺅنڈ میں اذان ہورہی ہے، فردوس عاشق اعوان نے اذان کے باوجود رانا ثناءاللہ کیس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔

اسی ویڈیو سے بھارتی اداکار سلمان خان کی ویڈیو بھی منسلک ہے جو تھوڑی پرانی ہے۔یہ ویڈیو ایک ایونٹ کے دوران کی ہے جب سلمان خان نے اذان کے احترام میں حاضرین سے خاموشی اختیار کرنے کی درخواست کی تھی، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی۔

طوبیٰ عامر نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ’ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک وزیر اور پڑوسی ملک کے اداکار کا سادہ سا موازنہ۔ اذان کا احترام لازم اور بنیادی عقیدہ ہے۔‘ انہوں نے اپنے اس ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل کو بھی ٹیگ کیا تاکہ ان کی فردوس عاشق اعوان کے رویے کی شکایت متعلقہ حکام تک بھی پہنچ سکے۔

A simple comparison of a Minister in Islamic Republic Of Pakistan and an actor from the neighbour country. Respect of #Azaan is mandatory and a basic virtue @ImranKhanPTI @PTIofficial #solareclipse2019 #FirdousAshiqAwan #SalmanKhan #Pakistan #ViralVideo pic.twitter.com/mEs4bmLO68