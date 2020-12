مقبول بینڈ ” ایکسینٹ “ کے گلوکار ایڈریئن سینا نے عائشہ عمر کی تعریف کرتے ہوئے خواہش کا اظہار کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مقبول ترین رومانین بینڈ ایکسینٹ کے موسیقار ایڈریئن سینا نے پاکستان کی معروف اداکارہ عائشہ عمر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔

انسٹاگرام پر لائیو شو کے دوران رومانین بینڈ ایکسینٹ کے موسیقار ایڈریئن سینا نے پاکستانی میزبان سارہ بلوچ سے انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ عائشہ عمر کو پسند کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی کبھی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ رومانین موسیقار نے عائشہ عمر کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا نیا گانا “ہارٹ اٹیک” عائشہ عمر کے نام کر دیا ہے۔ایکسینٹ کے گلوکار نے اپنے موبائل پر اپنا سٹوڈیو دکھاتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ عائشہ عمر کو یہاں گانا گاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ۔

دوسری جانب عائشہ عمر یہ سب سن کر شرما گئیں اور اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا بولوں تاہم مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ عائشہ عمر نے گلوکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرکے بہت خوشی محسوس ہوگی اور میں اس وقت کا بے چینی سے انتظار کررہی ہوں۔عائشہ کا کہناتھا کہ میں ان کے میوزک کی شرو ع سے ہی مداح رہی ہوں ، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے نام نے میری تعریف کی ہے اور میرے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر ہاہے ۔

