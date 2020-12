علی ظفر اور گلوکارہ آئمہ بیگ ایک ساتھ مری میں کیا کر رہے ہیں ؟ تفصیلات سامنے آ گئیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار علی ظفر نے حال ہی میں ننھی گلوکارہ ” عروج فاطمہ “ کے ساتھ سندھی گانا ” الے “ گایا جس نے مداحوں کو اپنے سحرمیں جکڑ رکھاہے تاہم اب علی ظفر نے اپنے چاہنے والوں کو ایک اور تحفہ دینے کی جدوجہد شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے آج کل وہ مری میں دیکھے گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق علی ظفر اور آئمہ بیگ کو مری میں دیکھا گیاہے جہاں اس وقت ملکہ کوہسار کا راج جاری ہے ، دونوں مری میں اپنے نئے آنے والے گانے کی شوٹنگ میں مصروف ہے ، جس دوران ان کی ایک ساتھ لی جانے والی رومانوی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں ۔ اس سے قبل دونوں ستاروں نے فلم ” طیفا ان ٹربل “ کیلئے ایک ساتھ گانا گایا تھا ۔

