مریم نواز نے اپنی بہن اسماءنواز کے خلاف ہونے والی بڑی سازش بے نقاب کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی دوسری صاحبزادی اسماءنواز شریف کے نام سے ٹوئٹر پر ایک اکاونٹ نمودار ہوا جس سے مختلف حکومت مخالف ٹوئٹس کی گئیں۔لوگوں نے اس اکاونٹ کو فالو بھی کیا۔

اس حوالے سے خود مریم نواز نے وضاحت جاری کردی ہے اور کہا ہے کہ ان کی بہن اسماءنواز کے نام سے متعدد جعلی اکاونٹس موجود ہیں۔

انہوں نے ایک جعلی اکاونٹ کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا اور لوگوں کو خبردارکیا کہ وہ جعلی اکاونٹ سے دور رہیں ایسے کسی بھی اکاونٹ کی شکایت ٹوئٹر کو کریں۔

Pls report the fake account using my sister’s name. https://t.co/OqZsxw7agc