ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ پر ’حملہ‘ کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) 2020 کے صدارتی انتخاب میں شکست کھانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی جانب سے مسلسل دھاندلی کا شور مچایا جارہا ہے لیکن اب انہوں نے سپریم کورٹ کو ہی نشانے پر رکھ لیا ہے۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی سپریم کورٹ کو نااہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’امریکی سپریم کورٹ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں ہونے والے فراڈ پر نااہلی اور کمزوری دکھائی۔ ہمارے پاس واضح شواہد ہیں لیکن سپریم کورٹ انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتی ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں، اگر ہمارے الیکشن کرپٹ ہوجائیں گے تو ہمارا کوئی ملک نہیں ہے۔‘

The U.S. Supreme Court has been totally incompetent and weak on the massive Election Fraud that took place in the 2020 Presidential Election. We have absolute PROOF, but they don’t want to see it - No “standing”, they say. If we have corrupt elections, we have no country!