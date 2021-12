راولپنڈی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر کی والدہ انتقال کر گئیں ۔

شعیب اختر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی والدہ کے انتقال کی خبر شیئر کی ۔ شعیب اختر نے کہاکہ میری والدہ محترمہ انتقال کر گئی ہیں ، نماز جنازہ بعد نماز عصر ادا کی جائے گی ۔

میری والدہ محترمہ رضائے الٰہی سے وفات پا گئ ہیں - انا للہ وانا الیہ راجعون۔

نماز جنازہ H-8 میں بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔

My mother, my everything, with the will of Allah taala, has left for heavenly abode.

Namaz e janaza will be in H-8 after Asar Prayers.