سعودی ڈاکٹر کا کارنامہ ، ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی سرجری کردی

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی ریاست اوہائیو کے کلیولینڈ میڈیکل سینٹر کی ایک ٹیم جس کی سربراہی سعودی ڈاکٹر ہانی نجم کر رہے تھے نے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی کامیاب سرجری کی ہے ۔

این بی سی نیوز سے بات کرتےہوئے بچے کی ماں نے بتایا کہ جب وہ 25 ہفتوں کی حاملہ تھیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ میں موجود بچے کے دل میں ٹیومر ہے۔ڈاکٹروں نے اس وقت اسے بتایا تھا کہ جنین کو زندہ رکھنے کے لیے اسے فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے اور اس کے شوہر ڈیوڈ کو بتایا کہ اسے جنین کے دل کے بائیں جانب ٹیومر کو نکالنے کے لیے سرجری کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے دوران خون میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔

خاتون کلیولینڈ کلینک میں ماہرین سے ملاقات کے صرف 36 گھنٹے بعد آپریشنز کے مرحلے میں داخل ہوئی۔سعودی ڈاکٹر ہانی نجم جو مرکز میں کارڈیک سرجری کے شعبے کے سربراہ ہیں اور میڈیکل ٹیم کے ساتھ ہیں نے سرجری کے ذریعے ٹیومر کو نکالنے کے لیے پیٹ اور بچہ دانی کو کھولنا تھا۔ بچے کے دونوں بازوں کو اوپر اٹھا کر سینے تک پہنچنا اور وہاں پر ٹیومر کو ہٹانا، خون کے بہاؤ کو بحال رکھنا اور آخر میں اسے بچہ دانی میں واپس رکھنا تھا۔طبی مرکز نے ایک ویڈیو بھی شائع کی جس میں بچے کے دل سے کینسر کے ٹیومر کو نکالنے کے لیے سرجیکل آپریشن کی تفصیلات جاری کی گئی تھیں۔

When Rylan was a 25-week old fetus, doctors discovered a massive tumor on his heart.

Without surgery in the womb to remove it, he would not survive.

